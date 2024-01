Hagara má jednotku s hviezdičkou, tanečníci sú na treťom kilometri maratónu

Ostatní slovenskí zástupcovia sa nedostali do voľných jázd: Vanesa Šelmeková obsadila 29. miesto, kým tanečný pár Mária Sofia Pucherová, Nikita Lysak skončil na 24. priečke.

Prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Jozef Beständig pred šampionátom veril, že by sa do finále mohli dostať všetci.

„Papierovo by na to mali, ale len Adam zvládol ten tlak. Treba však zohľadniť aj to, že celková úroveň pretekov bola vyššia ako minulý rok,“ začal svoje hodnotenie Beständig.

U Adama Hagaru je vidieť stúpajúcu tendenciu výkonnosti. Pred dvoma rokmi bol na ME v Tallinne 25., pred rokom v Espoo skončil 18.