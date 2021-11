V milánském AC se po letech temna konečně blýská na lepší časy. Loni Rossoneri skončili v lize na velmi pěkném druhém místě a letos ukazují, že to nebyla náhoda, neboť jsou po jedenácti kolech rovněž druží, a to jen o skóre za vedoucí Neapolí. výrazně horší to je ovšem v Lize mistrů, kde Pioliho svěřenci uhráli ve čtyřech zápasech jediný bod a budou rádi, když vůbec proniknout do Evropské ligy, protože na třetí Atlético ztrácí už tři body. Nejlepším střelcem týmu je Rafael Leão s pěti góly.