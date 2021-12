Zaostrené na AHL. Turnaj bez hráčov NHL sa vyrovná, myslí si Šatan

BRATISLAVA. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan na základe aktuálne nepriaznivého vývoja situácie s koronavírusom v NHL očakáva, že zimné olympijské hry v Pekingu budú bez najlepších hokejistov sveta.



"Je to na škodu veci. Olympiáda by mala mať najlepších hráčov. Sám si to ako hráč pamätám. Malo to cveng. Ale aj bez hráčov NHL bude olympiáda zaujímavá a opäť sa môžu udiať prekvapenia ako naposledy v prípade Nemecka.

Je to obrovská šanca pre hráčov z Európy a my by sme radi boli jedným z tých prekvapení,“ povedal Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk.