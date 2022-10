Podľa prieskumu hrajú Slováci hlavne pre zábavu

Viac ako polovica hráčov (51 %) v prieskume uviedla, že priemerná mesačná výška vsadenej sumy do hry je menej ako 20 eur. Čiže nehrajú o veľké sumy, neriskujú a v podstate je to pre nich vzrušujúca, ale neškodná zábava.

A čo tí ostatní?

Ani tí ďalší sa príliš do rizika nehrnú. Približne štvrtina hráčov minie medzi 21 až 50 eurami, niektorí ďalší tak do 100 eur. Iba ten malý zvyšok je ochotný ísť do väčšieho rizika. Ukázalo sa teda, že je to u nás približne rovnaké ako v iných krajinách.

Ktoré peňažné hry obľubujú Slováci najviac?

S číselnými lotériami má skúsenosť približne tri štvrtiny opýtaných. V obľube sú však aj kurzové stávky, teda tipovanie športových zápasov alebo iných udalostí. Skúsenosť s nimi uviedlo 61 % opýtaných.

Aké zaujímavé informácie ste ešte zistili?

Ako som už uviedol, že hrou sa Slováci najmä zabávajú. V prieskume to takto uviedlo až 89 % opýtaných, ktorí zároveň povedali, že hranie nie je zdrojom ich zárobku.