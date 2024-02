Šok uprostred sezóny. Nórska lyžiarka sa rozhodla ukončiť kariéru

„Toto rozhodnutie som urobila pred pretekmi v Cortine d’Ampezzo, predtým, ako som zvíťazila v zjazde. Myslím, že osemročná Ranghild by bola veľmi hrdá na tridsaťjedenročnú Ranghild. Mala som sny, ktoré som si splnila.

Bola to dlhá cesta. Cítim sa zvláštne. Možno to tak nevyzerá, ale som spokojná so svojim rozhodnutím.

Neviem, čo bude ďalej, ale som nadšená z ďalších možností, ktoré sú predo mnou. Teším sa na budúcnosť,“ uviedla so slzami v očiach.