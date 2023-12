Ohrozený Svetový pohár v Jasnej? Informácie sú podľa ministerstva nepravdivé

"V prípade, že by sa niečo skomplikovalo, alebo by to nebolo možné odfinancovať, tak si budeme musieť sadnúť s hlavnými partnermi a hľadať riešenie, či sa SP zruší, alebo sa pôjde ďalej a nejakým spôsobom to urobíme," hovoril prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Martin Paško pre RTVS.