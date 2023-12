Hrozí Slovensku blamáž? Zväz zatiaľ nemá peniaze na Svetový pohár v Jasnej

"V prípade, že by sa niečo skomplikovalo a že by to nebolo možné odfinancovať, tak si budeme musieť sadnúť spolu s hlavnými partnermi a hľadať riešenia, či sa Svetový pohár na Slovensku zruší alebo sa pôjde ďalej."

Náklady na financovanie Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní sú približne štyri milióny eur. Peniaze na to sa získavajú prostredníctvom sponzoringu, predaja vysielacích práv do 30 krajín sveta či z predaja vstupného.

Podpora od štátu by mala byť na úrovni 900-tisíc eur.

"My sme prispeli veľkou mierou, ale nemôžeme to celé zatiahnuť. Myslím si, že štát by mal prispieť. Aj sa o to už požiadalo, no stále to nie je dotiahnuté. Dúfam, že sa to dotiahne a nebude z toho jedna veľká hanba," dodal Rattaj.

Situáciou sa už zoberá aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.