Bola odvážna a útočila na Top 10. V cieli však bola Vlhová nahnevaná

Spravila chybu, ktorá ju v cieli veľmi mrzela. Zatiaľ to rodáčke z Liptovského Mikuláša stačí na 18. priečku s mankom 0,9 sekundy na Brignoneovú. Za elitnou desiatkou Slovenka zaostala len o 26 stotín.

"Ako vychádzame z lesa, som spravila obrovskú chybu a stratila veľmi veľa času. Je to dobrý výsledok, ale z toho, aký som mala pocit, akú chybu som urobila a kde som, tak som veľmi nahnevaná.

Bola to už mierna rovina a nájazd do posledného úseku, kde som bohužiaľ urobila chybu. Chcela som to urobiť lepšie, ale nakoniec to takto dopadlo," povedala Vlhová v bezprostrednom rozhovore pre RTVS.