Vlhová desať rokov od premiéry vo Svetovom pohári: Mám ešte zopár rokov pred sebou

Nebol to však iba jej veľký deň. Do popredia sa dostala iná Slovenka. Veronika Velez Zuzulová vyhrala prvýkrát v kariére preteky prestížneho seriálu.

Skúsenej lyžiarke nevadilo, že na štarte si v druhom kole musela chvíľu počkať, pretože Rakúšania po prejazde domácej Katherin Zettelovej zapálili dymovnice. „Nemala som však pocit, že by ma to rozhádzalo.“

Po prvom kole sa zaradila na druhé miesto za Tinu Mazeovú. Na Slovinku strácala 55 stotín sekundy. V druhej jazde sa naplno koncentrovala. „Už na rannom rozjazdení som cítila, že je to dobré. Zrejme to bol správny čas. Bola som na to pripravená.“

Keď výsledný čas bol v červených číslach, Veronika Velez Zuzulová padla na zem a tešila sa.

„Sú to najkrajšie spomienky. Dlho som na to čakala. Aj ostatné pretekárky akoby čakali so mnou a v deň, keď sa to podarilo, sme sa všetky spoločne tešili.“

Zaskočený Boris

Prvá jazda vyšla aj mladučkej Petre Vlhovej. S vyšším štartovým číslom 39 sa usadila na šestnástom mieste.