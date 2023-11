Každý rok si vravím, že to vyjde, dúfala Vlhová. Opäť sa však sklonila pred Shiffrinovou

„Každý rok si vravím, že tentokrát to vyjde. Každý rok som nastavená na to, že chcem zvíťaziť. Je to jedno, či je to Killington alebo iné stredisko. Rovnako to mám i tento rok. Je to tu však špecifické, pretože som tu doposiaľ bola štyrikrát druhá za Mikaelou.

Budem sa snažiť to tento rok prekonať. Moje ciele sú najvyššie. Cítim sa dobre v obrovskom slalome aj v slalome,“ prezradila Slovenka na tlačovej konferencii pred víkendovými pretekmi.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) obsadila druhé miesto v slalome Svetového pohára v americkom Killingtone 26. novembra 2023. Zvíťazila domáca lyžiarka Mikaela Shiffrinová (uprostred) a tretia skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (vpravo). (Autor: TASR/AP)

Výhoda domáceho prostredia V prvom kole výraznejšie odskočilo päť najlepších pretekárok. Ďalšie lyžiarky už mali stratu na vedúcu Shiffrinovú viac ako sekundu. Američanka využila, že zjazdovku Superstar dôverne pozná. „Rýchly a explozívny štart, výborná vrchná pasáž. Na jej jazde nie je nič zlé – je priama a agresívna. Dopredu ju ženie dav, ktorý však na ňu vyvíja i tlak. Posledných desať oblúkov bolo neuveriteľných. Bolo úžasne sledovať, ako rýchlo prešla do cieľa,“ komentovala jej jazdu bývalá britská lyžiarka Emma Carricková-Andersonová pre Eurosport. „Je úžasné, keď počujete publikum už od štartu. Poriadne ma to nabudilo. Zvyšuje mi to pulz a to je fajn. Z prvej jazdy som mala radosť, bola dobrá. Keď to porovnám s ostatnými dievčatami, tak mám pocit, že sa posúvam správnym smerom. Je to výzva,“ uviedla líderka po prvom kole pre FIS. Na nemeckú reprezentantku Lenu Dürrovú mala náskok devätnásť stotín sekundy, tretia Vlhová na ňu strácala 28 stotín.

Útok na maximum nevyšiel Výborné prvé kolo predviedla Martina Dubovská, ktorá skončila siedma. Češka so slovenskými koreňmi zašla najrýchlejšie úvodnú rovinatú pasáž a výborne sa popasovala aj so strminou. Najvýraznejšie stratila v záverečných oblúkoch. „Na začiatku síce nie je zjazdovka veľmi strmá, ale druhá polovica slalomu postupne padá prudšie nadol. Je to podobné, ako slalom v Kranjskej Gore. Ak bude trať ľadová, tak tu majú šancu iba najlepšie lyžiarky,“ opísal trať tréner a expert Pavel Šťastný, ktorý pracuje v miestnej akadémii. Žiaľ, druhé kolo Dubovská nezvládla a prepadla sa až na koniec tretej desiatky (26. miesto).

„V niektorých úvodných bránach si pristúpila vnútornú lyžu. Mala od začiatku neskoršiu stopu a šla tak kontinuálne až do cieľa,“ reagoval na jej rozhádzanú jazdu Andreas Žampa pre JOJ Šport.

Vysoké tempo Vlhová mala v predchádzajúcich pretekoch v Killingtone problémy s agresívnym snehom. „Bola dnes akási spomalená. Možno ju vykoľajil agresívny sneh. Zarezávali sa jej lyže a nedržala peknú líniu. Ani pohyb nemala taký, na aký je človek zvyknutý. Petra má rada ľadové trate a európske snehy. Spravila na mňa dojem, že ju to rozhodilo a nebola tak suverénna ako v úvode sezóny,“ komentoval jej vystúpenie v obrovskom slalome Šťastný. Slovenka sa ďalší deň s podmienkami popasovala bravúrne a jej strata na čelo bola po prvom kole v slalome minimálna. „Šla agresívne a držala vysoké tempo. Výborná jazda. Petra vie, že sa môže zlepšiť a nadviaže na výsledok z Levi,“ prezradil lyžiar Andreas Žampa. „Vyzerá veľmi solídne, pevne drží vrchnú časť tela. Nevidno, že by jej lyže vystreľovali dopredu,“ komentovala bývalá britská lyžiarka.

Zlepšenie na víťazstvo nestačilo Trať druhého kola bola viac zatočená a pretekárky sa museli sústrediť až do cieľa. „Môžu viac ukázať, čo v nich je,“ komentoval Andreas Žampa. Ako prvá z najlepšej trojice po prvom kole hodila súperkám rukavicu Vlhová, ktorá predviedla dynamickú jazdu a ukázala väčšiu istotu ako v prvej jazde. VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 2. kole

„Fantastický začiatok. Držala si pozíciu vysoko nad lyžami a mala flexibilitu v nohách. Dokázala ísť rýchlo,“ komentoval Žampa. Na výkon slovenskej reprezentantky nedokázala nadviazať Dürrová, ktorá sa prepadla mimo pódiové umiestnenie. Shiffrinová začala opatrnejšie ako Vlhová, ale postupne pridávala na rýchlosti a navyšovala náskok na svoju rivalku. Američanka sa pred domácim publikom tešila už z deväťdesiateho víťazstva v kariére. „Každý rok sú diváci hlasnejší. Počujem ich na každom medzičase. Zakaždým, keď ho prejdem, tak ma povzbudzujú tak hlasno, že neviem, či som vpredu alebo vzadu. Cítim sa pod tlakom. Je úžasné lyžovať s takouto energiou.