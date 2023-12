Nestáva sa často, aby Vlhová otočila výsledok v súboji so Shiffrinovou, reagovala bývalá slalomárka

COURCHEVEL. Nočný slalom jej svedčí. Po januárových pretekoch vo Flachau vyhrala Petra Vlhová aj v Courcheveli.

Vo francúzskom stredisku sa tešila prvýkrát v kariére a pred vianočnými sviatkami si pripísala tridsiate víťazstvo v kariére. Na druhom mieste skončila Mikaela Shiffrinová.

„Veľmi sa teším z tohto víťazstva, pretože sa cítim veľmi dobre, lyžujem skvelo. Ide o to, kto urobí menej chýb a kto dá jazdu lepšie. Je to náročné súperiť s Mikaelou, ale posúvame sa navzájom. Máme za sebou skvelý týždeň a celý môj tím pracoval na 150 percent, všetko sme dali do techniky a lyžovania, aby som znovu nadobudla pocit, ktorý som mala v Levi.