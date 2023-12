ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom v Mont-Tremblant, 2. kolo LIVE (nedeľa)

Vítězkou prvního kola nedělního obřího slalomu v kanadském Tremblantu se stala, jež vytěžila maximum ze skutečnosti, že trať připravoval její švýcarský trenér. Slovenská lyžařka vyjela jako šestá a v těsném souboji s rivalkouuspěla rozdílem pěti setin sekundy. Třetí čas zajela s odstupem 29 setin, pak následuje mezera téměř sedmi desetin a čtvrtáPo smutném sobotním závodě, kdy skončila první pod čarou, senesložila, načerpala do dnešního programu nové síly a odměna se dostavila. Češka zvládla skvěle hlavně druhou polovinu trati, a pokud ve druhém kole nevypadne, dočká se v letošní sezóně premiérových bodů do hodnocení Světového poháru.2.Mikaela Shiffrinová (USA) +0,053.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,294.Marta Bassinová (ITA) +0,955.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,016.Federica Brignoneová (ITA) +1,227.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,287.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,289.Sara Hectorová (SWE) +1,3810.Sofia Goggiaová (ITA) +1,4011.Valérie Grenierová (CAN) +1,5312.Franziska Gritschová (AUT) +1,5513.Clara Direzová (FRA) +1,5614.Michelle Gisinová (SUI) +1,6115.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,7816.Stephanie Brunnerová (AUT) +1,8117.A.J. Hurtová (USA) +1,8618.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +1,9819.Kristin Lysdahlová (NOR) +2,0020.Ana Buciková (SLO) +2,0521.Roberta Melesiová (ITA) +2,0922.Elisabeth Kappaurerová (AUT) +2,2323.Cassidy Grayová (CAN) +2,3324.Magdalena Luczaková (POL) +2,3624.Emma Aicherová (GER) +2,3626.Paula Moltzanová (USA) +2,4828.Elisa Platinová (ITA) +2,5629.Erika Pykäläinenová (FIN) +2,5729.Hilma Lövblomová (SWE) +2,57