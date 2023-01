Chytali sa za hlavy. Všetky lyžiarky kopec vytrestal, okrem Shiffrinovej

Nepodala najlepší výkon

Shiffrinová sa ujala vedenia už po prvom kole. „Myslím, že včera predviedla ešte lepšie lyžovanie, pretože stavba trate jej sedela viac,“ zhodnotila Češka.

Američanka priznala, že utorňajšie víťazstvo bolo veľmi náročné. V počte víťazstiev sa osamostatnila od krajanky Lindsey Vonnovej a mala veľa mediálnych povinností.

„Prišla som neskoro do hotela, mala som niekoľko rozhovorov, potom som prišla neskoro na večeru. Bol to však príjemný večer. Dostala som milé správy od ľudí a podporu. Snažila som sa spať, ale zobudila som sa o polnoci, o tretej i o piatej. Nebolo to jednoduché,“ prezradila pre Eurosport.