Shiffrinová opäť lyžuje a šlo jej to dobre. Boj o glóbus môže zdramatizovať počasie

BRATISLAVA. „Viem, že Mikaela Shiffrinová opäť lyžovala v Toblachu a šlo jej to celkom dobre. Aj keď ju trochu tlačili lyžiarky,“ uviedol expert Stefan Abplanalp pre švajčiarsku televíziu SRF.

„Akonáhle začnem počítať, prichádzajú do hry neistoty. Sezóna je ešte dlhá a moja hladina energie nie je už tak vysoká. Musím sa sústrediť na to, čo je dôležité. V mojom prípade je to lyžovanie. Počas sezóny sa nedá vyhrať glóbus, ale konkrétne preteky.

Chcem pokračovať v lyžovaní ako doposiaľ a hlavne ostať zdravá. Pokiaľ sa to splní, o glóbusoch sa môžeme rozprávať na finále SP v Saalbachu,“ vysvetlila tridsaťdvaročná Švajčiarka pre televíziu SRF.