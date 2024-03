Dominancia Odermatta pokračuje, vyhral aj deviaty obrovský slalom v sezóne

Približuje sa tak k rekordu Ingemara Stenmarka, ktorý vyhral 14 obrovských slalomov za sebou v rokoch 1978 až 1980. V priebežnom poradí disciplíny má 530-bodový náskok pred Filipom Zubčičom z Chorvátska.

Suverén prebiehajúcej sezóny vstúpil do finálovej jazdy s mankom 32 stotín na priebežného lídra Steena Olsena. Už v prvom kole vyprodukoval Odermatt niekoľko chýb a pred neho sa dostal aj Meillard.

Švajčiar mal vo finálovej jazde obrovské problémy udržať sa na nohách v hornej časti trate, keď takmer spadol. To sa premietlo aj do času, pričom prvý sektor zvládlo lepšie ako on až 24 pretekárov.

Napriek takmer polsekundovej strate sa dokázal skonsolidovať a potvrdil, že spodnú časť zvláda v Aspene bravúrne. Stratený čas získal späť a "hodil rukavicu" Steenovi Olsenovi.