Ukončil kariéru a stále šokuje. Braathen priživuje fámy o svojom návrate

Dvadsaťtriročný mladík však na sociálnych sieťach potvrdil fámy, že by sa na súťažné zjazdovky mohol vrátiť v iných ako v nórskych farbách.

Vyrastal v Brazílii

Keď mal tri roky, rodičia sa rozišli. Chlapec vyrastal najskôr v Brazílii, potom ho získal do opatrovníctva otec a presťahoval sa do Európy.

Nór tak opäť rozvíril špekulácie o návrate do kolotoča Svetového pohára.

„Otec mi chcel iba ukázať lyžiarske umenie. Nikdy si nemyslel, že by som sa mohol stať profesionálnym lyžiarom. Lyžovanie vnímal ako pôžitok. Najprv mi to vôbec neprišlo cool. Ale jedného dňa, keď som mal asi osem rokov, som na kopci sledoval skupinku lyžiarov. Ohromila ma rýchlosť, akou jazdili. Povedal som otcovi, že to tiež chcem dokázať,“ vysvetlil pre Red Bull Magazine.