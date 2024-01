Kilde po hrozivom páde musí absolvovať ďalšiu operáciu: Je to len ďalšia z prekážok

Po páde vo veľkej rýchlosti musel dvojnásobného víťaza zjazdu vo Wengene transportovať do nemocnice vrtuľník.

Po úspešnom zákroku predkolenia mu budú operovať natrhnuté väzy v pravom ramene, vo štvrtok to potvrdil na sociálnej sieti.

Nór sa medzitým presunul do rakúskeho Innsbrucku: "Som tu so svojou mamou a otcom. Dnes popoludní podstúpim operáciu dvoch natrhnutých väzov v ramene.

"Mikaela a jej rodina boli so mnou, keď som sa v sobotu zobudil a som vďačný, že moja mama a otec sú tu teraz," napísal Kilde na Instagrame.

Do nemocnice ho vtedy prišla navštíviť aj jeho partnerka, americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.

Kilde sa však zameral na pozitíva: "Je to len ďalšia z prekážok. Možno jedna z najväčších, s akou som sa stretol, no momentálne je to len o tom krok za krokom pokračovať.

Je to ťažké, ale tieto veci nám ukážu, čo v nás je. Teším sa na zvládnutie tejto výzvy a pokúsim sa užiť si tento proces čo najviac."