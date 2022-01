Ako vyzerali všetci maskoti na zimných olympijských hrách (ZOH)

Hidy a Howdy - ZOH Calgary (Calgary) 1988

Po prvý raz mali v roku 1988 hry reprezentovať až dve postavičky. Hidy a Howdy sú polárne medvede vo westernovom oblečení. Meno Hidy je rozšírená verzia pre "Hi" (ahoj), Howdy zas znamená "How do you do" (ako sa máš?).

Tieto mená vybrali samotní občania. Súťaž zorganizovala ZOO v Calgary a prihlásilo sa do nej viac ako 7000 návrhov.