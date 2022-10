Ďalší útok McGregora? Volkanovski ho v sekunde uzemnil ako bleskozvod

V austrálskom Perthe tak uvidíme stret dvoch aktuálnych šampiónov UFC. Zatiaľ čo prvý menovaný je po sobote kráľom divízie do 70 kilogramov, Volkanovski vládne vo váhe do 66 kilogramov.

Volkanovskemu radí, aby si pred duelom s Machačevom zaspomínal na svoju kariéru hráča rugby v mladosti a pribral na váhe.

„Iba sledujem čo sa deje a monitorujem situáciu, priateľu. To je celé. Som však štastný za to, do akej pozícii si sa dostal. Ja sa vrátim, pretože toto sa nikdy neskončí, veď to vieš.

Kľudne si môžeme dať proti sebe zápas. Nezabúdaj na to, že ja som bol v minulosti v rovnakej pozícii ako teraz ty. Ovládol som perovú divíziu a potom som išiel do vyššej váhy. Veľa šťastia.

Podľa mňa by si mal nabrať ako za starých čias. Urob zo seba bowlingovú guľu, aspoň to by som urobil ja. V aktuálnej forme si nie som tebou istý, ale pokiaľ to tak spravíš a urobíš zo seba (bowlingovú) guľu, tak tam tá šanca bude,“ zakončil.