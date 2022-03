Makojev neuspel, Salkazanov je na ME už v semifinále

BUDAPEŠŤ. Slovenský reprezentant v zápasení Batyrbek Cakulov bude v utorok večer bojovať na majstrovstvách Európy v Budapešti o bronzovú medailu vo voľnoštýliarskej kategórii do 97 kg.

V kvalifikačnom kole síce prehral s domácim Vladislavom Bajcajevom 1:3, no súper postúpil do finále a poslal tak Cakulova do repasáže. V nej v utorok zdolal Magomedgadjiho Nurova zo Severného Macedónska jednoznačne 5:0 na body. Súperom Cakulova v boji o bronz bude Nemec Erik Thiele.

Dvadsaťtriročný Cakulov je rodák zo Severného Osetska v južnom Rusku, slovenské občianstvo získal len nedávno. Na ME 2022 absolvuje premiéru v slovenskej reprezentácii. V ruskom drese už slávil úspechy v kategórii do 23 rokov, keď ešte štartoval do 92 kg.