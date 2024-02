Salkazanov potvrdil dominanciu a je štyri roky nezdolaný. Nemá konkurenta, hovorí tréner

Do finále sa prebojoval aj Boris Makojev v kategórii do 92 kg, na ktorú nie je zvyknutý, v rumunskej metropole napokon získal striebornú medailu.

Tajmuraz Salkazanov potvrdil svoju dominanciu na európskych šampionátoch a štvrtýkrát za sebou získal zlato vo voľnom štýle v kategórii do 74 kg.

Dokázal sa cez to preniesť a v ďalších súbojoch už dominoval. Vzhľadom na to, čo sa mu prihodilo, však nemohol titul poriadne osláviť," komentoval vystúpenie svojho zverenca tréner slovenských voľnoštýliarov Erik Cap.

Na záver nedal vo finále šancu Turkovi Sonerovi Demirtasovi (5:0). "Život prináša aj také príbehy. Tajmuraz to mal v úvode turnaja veľmi náročné po psychickej stránke.

"On má talent od Boha. Chvíľu trvalo, kým dozrel, teraz je nezastaviteľný. Je to profesor zápasenia.

Na vrcholných podujatiach vybojoval celkovo už siedmy cenný kov, v zbierke má aj dve striebra a jeden bronz (do 79 kg) z MS.

Na štyroch ME, ktorých doteraz štartoval, neprehral ani raz. Ťahá na nich impozantnú sériu 17 víťazných duelov.

Vo finále bol však nad jeho sily obhajca titulu Feyzullah Aktürk (0:8), turecký reprezentant vybojoval na ME tretie zlato za sebou.

Následne vyhral nad Redjepom Hajdarim zo Severného Macedónska (8:4 na body). Až v semifinále zviedol náročnejší súboj, no napokon získal aj cenný skalp Rusa Magomeda Kurbanova (2:1).

Tridsaťjedenročný Boris Makojev všetky svoje doterajšie úspechy slávil vo voľnoštýliarskej kategórii do 86 kg, na tohtoročných ME však štartoval vo vyššej váhovej kategórii do 92 kg.

Dosiahol svoje najlepšie umiestenie na ME, jeho doterajším maximom bola bronzová medaila z Ríma 2020.

Makojev síce opäť nedosiahol na prvý titul z vrcholných podujatí, so striebrom však môže byť spokojný.

Boris Makojev a vľavo Turek Feyzullah Aktürk po finále vo voľnom štýle v kategórii do 92 kg na ME. (Autor: TASR/AP)

Kvalitné výkony podal na ME aj Batyrbek Cakulov, ktorý sa v kategórii do 97 kg dostal do bojov o medaily.

V súboji o bronz však prehral s maďarským reprezentantom Vladislavom Bajcajevom (1:4) a skončil na piatom mieste.

Achsarbek Gulajev, ktorý štartoval v Makojevovej prioritnej kategórii do 86 kg, sa prebojoval do repasáže, na boje o medaily to napokon nestačilo.

Priorita sú OH

Po úspešných ME bude teraz koncentrácia smerovať na olympijskú kvalifikáciu. Už 4.-7. apríla sa v Baku uskutoční európsky kvalifikačný turnaj, z ktorého na OH postúpia najlepší dvaja z každej kategórie.

Druhou a poslednou šancou získať miestenky do Paríža bude svetový kvalifikačný turnaj v Istanbule (9.-12. mája).