Dvojnásobná radosť. Slovenskí zápasníci postúpili do finále ME

BUKUREŠŤ. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov má šancu získať na ME štvrté zlato v sérii. Trojnásobný obhajca titulu (2021, 2022, 2023) postúpil v Bukurešti do finále voľnoštýliarskej kategórie do 74 kg.

V semifinále si poradil s Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu jednoznačne 7:1 na body. Jeho súperom v nedeľnom finále bude Turek Soner Demirtas.

Dvadsaťsedemročný Salkazanov vyhral v sobotu tri zápasy. Na úvod zdolal Hayka Papikjana z Arménska 2:1 na body a vo štvrťfinále zvíťazil aj nad Španielom Mohammadom Aliasgharom Mottaghiniom (4:1).