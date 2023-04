Traja slovenskí zápasníci budú bojovať o medaily, jeden dokonca o zlato

ZÁHREB. Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov postúpil na ME v Záhrebe do finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg.

Obhajca titulov z Budapešti a Varšavy zdolal v semifinále Gruzínca Avtandila Kentchadzeho jednoznačne 5:1 na body.

V boji o titul sa stretne v stredu s Frankom Chamizom Marquezom z Talianska. Boris Makojev a Ermak Kardanov zabojujú o bronz.