Cakulov bude na ME bojovať o bronz, Salkazanov a Makojev majú šancu na finále

BUKUREŠŤ. Slovenský zápasník Batyrbek Cakulov bude na ME v Bukurešti bojovať o bronz vo voľnom štýle do 97 kg. V sobotňajšej repasáži zvíťazil nad domácim Rumunom Georgianom Triponom jasne 6:0 na body.

Ďalší slovenskí voľnoštýliari Tajmuraz Salkazanov (do 74 kg) a Boris Makojev (do 92 kg) postúpili vo svojich kategóriách do semifinále.

Cakulov už v piatok v kvalifikačnom kole zdolal Benjamina Konrada Honisa z Talianska na technickú prevahu (10:0) a v osemfinále vyradil Poliaka Radoslawa Barana 7:1 na body.