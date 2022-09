Makojev môže získať cenný kov z MS. Zabojuje o bronz

Ďalší dvaja slovenskí voľnoštýliari absolvovali iba jeden duel. Daniel Chomanič prehral v kvalifikácii kategórie do 70 kg so Švajčiarom Marcom Dietschem 1:4.

Achsarbek Gulajev narazil už v 1. kole na silného súpera. Bulhar Ali Paša Umarpašajev ho zdolal 3:2 a následne postúpil až do semifinále, kde neuspel. Ak by zvládol ešte jeden duel, potiahol by slovenského reprezentanta do opráv.