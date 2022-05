Z prístupu UFC je sklamaný. Využijú ťa a potom odkopnú, hovorí legendárny šampión

Stále chcel zápasiť, no po nepriaznivej sérii troch prehier bol viac menej donútený odísť.

Vedenie UFC si ho dostatočne nevážilo

47-ročnému bojovníkovi sa nepáčili komentáre prezidenta UFC Danu Whitea, ktorý sa v minulosti vyjadril, že nastal čas, aby Anderson opustil organizáciu.

„Keď nadišiel koniec môjho pôsobenia v UFC, každý, najmä Dana White vravel, že Anderson už na to nemá. Nie je nikto, s kým by mohol zápasiť a podobné veci. Hovorili veľa nepravdivých vecí. A ja som cítil, že to vôbec nie je pravda. Správali sa ku mne zle. Boj je boj, raz vyhráš, raz prehráš.

Keď si úspešný v MMA, jediná vec, ktorú musíš pre bojovníka urobiť, je vzdať mu rešpekt. V tomto sa mi toho nedostalo. Teraz mi na tom už nezáleží, lebo keď budem cítiť, že je ten správny čas, tak povesím rukavice na klinec. Nebude to ale tak, že by mi mal niekto hovoriť, kedy je ten správny čas.

To je ten problém s vedením UFC. Nerešpektujú odkaz zápasníka. Využijú ťa a potom odkopnú. Snažia sa ťa zničiť spôsobom, aby si už nikde nemal šancu bojovať. Stalo sa to už viacerým.

Mal som dobré aj zlé obdobia, najhorším zážitkom však bolo to, čo som si zažil mimo oktagon. Ide o to, že v klietke sa snažíte urobiť najviac čo môžete, máte to aspoň trocha vo vlastných rukách,“ zveril sa legendárny zápasník.