Najlepší je aj bez titulu. V hre je súboj s McGregorom, o slovo sa hlási Khabib

Bol to práve zadný direkt Brazílčana, ktorý poslal na zem Gaethjeho. Tam už duel nabral vcelku rýchly spád a Oliveira mohol sláviť víťazstvo na submisiu.

S titulom alebo bez neho, Oliveira nenechal nikoho na pochybách, že ide o najlepšieho bojovníka sveta vo váhovej kategórii do 70 kilogramov.

ARIZONA. Bol pod obrovským tlakom, on sa však nepoddal. A hoci Charles Oliveira v hlavnom zápase večera titul získať nemohol, nedovolil, aby na jeho trón nastúpil niekto iný.

Hej Dana White a Conor McGregor, tak čo, ideme na to,“ povedal v pozápasovom rozhovore zápasník s prezývkou Do Bronx.

„Niečo tu chýba, to ale nevadí, lebo divízia má šampióna a jeho meno je Charles Oliveira. Toto je odkaz pre celú váhovú kategóriu, titul je môj a nikam nepôjde.

Oliveira by sa rád stretol s hviezdnym Conorom McGregorom. Hoci Ír momentálne nezažíva najlepšie obdobie kariéry, je jasné, že by išlo o ostro sledovaný duel.

S odpoveďou historicky azda najznámejší bojovník zmiešaných bojových umení nečakal.

McGregor sa vzápätí na to na sociálnej sieti Twitter reagoval, že aj keď si nie je istý, či jeho ďalší duel bude v ľahkej váhe, s Oliveirom by sa stretol veľmi rád. A to priamo v Brazílii.

Na druhej strane prišiel s výzvou aj legendárny Khabib Nurmagomedov.

Dagestanec sa prihovára za svojho blízkeho priateľa a trojku divízie Islama Makhacheva.

„Neexistuje niečo, čo by v tento okamih dávalo väčší zmysel, než súboj Islama (Makhacheva) a Charlesa (Oliveiru). Poďme na to v októbri v Abú Zabí. Stret rozhodne, kto je nespochybniteľne najlepším,“ napísal neporazený ex-zápasník.