Youtuber Paul zdolal legendu UFC, v poslednom kole poslal Silvu do počítania

„Tvrdá drina sa vyplatila. Chcel by som sa ti poďakovať Anderson, bol si mojím idolom. Je to tvrďák, legenda. Obrovsky ho rešpektujem. Dostal veľa dobrých úderov v zápase a ustál to.

Chcem Natea Diaza, je to obyčajný lúzer. Chcel sa dostať do mojej šatne pred zápasom a urobiť bordel. Nakoniec odišiel. Prestaň utekať Nate, bojuj,“ povedal po dueli mladý Američan.