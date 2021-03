Šokovali dvoch favoritov v rade. Košičanky získali vysnívanú trofej

Finále Slovenského pohára

Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 51:54 (27:21) Piešťany: Martišková 11, Miletičová 10, Hamilton-Carterová a Hašková po 6, MacKayová 5 (Kozáková 8, Kraislová 3, Vandlíková 2, Krajčovičová 0). Košice: Jurčenková 14, Drobná 13, Balážová 7, Blanárová 5, Bartánusová 3 (Bohušová 8, Virasztóová a Urbanová po 2, Plavnická 0). TH: 18/12 - 12/10, fauly: 16 - 19, trojky: 5 - 4, rozhodovali: Zubák, Šarišský, Uhrin, štvrtiny: 12:9, 15:12, 13:18, 11:15, bez divákov.

KOŠICE. „Je to naozaj skvelý pocit. Snívali sme o tom, že by sa to mohlo podariť a vyšlo to. Sme veľmi šťastné,“ povedala hráčka Young Angels Košice Dominika Drobná po triumfe 54:51 vo finále Slovenského pohára nad Piešťanskými Čajkami. V semifinále si Košičanky vybojovali postup cez Ružomberok, ktorému aktuálne patrí vedúca pozícia v Niké extralige basketbalistiek. Po víťazstve 66:61 boli mladé anjelky v siedmom nebi. „Mali sme menšie obavy ako sa dokážeme vyrovnať s mesačnou hernou pauzou. Vďaka väčšej bojovnosti sme dokázali zdolať dva silné tímy,“ uviedla Drobná.

Práca s mládežou priniesla ovocie V minulosti zbierali košické basketbalistky pod hlavičkou Good Angels jednu trofej za druhou. Po zmene názvu a filozofie klubu, ktorý sa už nespolieha na výkony legionárok, je víťazstvo v Slovenskom pohári prvou veľkou trofejou. „Je to pre nás najväčší úspech od zrodu Young Angels. Je pozitívne vidieť, že práca s mládežou je nastavená správne a prináša svoje ovocie. Dokázali sme uspieť so Slovenkami a o to viac si tento úspech ceníme,“ skonštatoval košický tréner Radko Dvorščák.

K zisku pohára pomohla aj Anna Jurčenková (vľavo), ktorá vo finále zaznamenala 14 bodov. (Autor: TASR)

Košičanky mali po nečakanom triumfe jednoznačný dôvod na oslavu. Počas rozhovoru schytala vodný kúpeľ od spoluhráčok aj jedna z najlepších strelkýň finále. „Určite si na nich ešte zgustnem a nejako im to vrátim,“ vravela s úsmevom Drobná. V predošlých sezónach košické basketbalistky najmä v lige nedosiahli na medailové priečky. Zisk pohára je pre nich aj menším zadosťučinením. „Dva roky po sebe sme prehrali v play off v boji o tretie miesto. Vždy nám chýbal len kúsok ale nestačilo to. Teraz nám to konečne vyšlo,“ vydýchla si Drobná.