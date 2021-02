Smršť Bostonu trvala 99 sekúnd. Pastrňák prišiel o barbie

"Počúvali sme pieseň Barbie Girl, keď mi povedali, aby som šiel k médiám. Tancoval som v šatni s okuliarmi, ale zničili ste mi to. Prišiel som o pesničku o Barbie a netuším, čo bude hrať, keď sa vrátim," hovoril novinárom dobre naladený Pastrňák.

"Bolo to nádherné. Bolo super, že sme si zahrali za svetla i po západe slnka. To temno má tiež svoje čaro. Bola to úžasná skúsenosť," povedal pre oficiálny web NHL Pastrňák.