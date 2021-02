Výtržnosti Košičanov v Detve? Provokovali nás, tvrdia východniari

S hokejkami bili po plexisklách

Podľa zástupcov detvianskeho klubu mali košickí hráči ničiť vybavenie štadióna. Odniesť si to mali plexisklá a vykopnuté dvere z pántov v hosťujúcej šatni.

„Tím Detvy neničí nikomu štadióny, nevykopáva dvere a podobne. Takéto správanie je úbohé. A potom sú tu také reakcie, lebo my si to nikde nedovolíme. No sem každý kto príde, si myslí, že si môže robiť, čo chce. A sú potom podráždení, keď im niekto niečo k tomu povie,“ dodal Ľupták.