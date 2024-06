Kľúčom k titulu výhra v oslabení u rivala. Ako nováčik nebudú šetriť nikoho

A keď privedie rodák z okresu Jozef Barmoš do Zámkov „značkový“ Inter Bratislava, Suchardovci šetriť nebudú ani nováčika z hlavného mesta.

Regionálne derby so Šaľou či Galantou mávali pred rokmi ohromný náboj, južania radi privítajú premiérovo napríklad aj Stredoslovákov z Hamšík Academy, alebo „druholigovú“ Myjavu či nedávneho prvoligistu zo Serede, ktorého bol FKM - ešte predvlani – farmou.

Nové Zámky ste zviditeľnili extraligovým hokejom, čo vás priviedlo k futbalu?

Pred pár rokmi som na jednom posedení povedal pánovi primátorovi Kleinovi viac-menej zo žartu, že ak chce mať v meste dobrý futbal, tak by sa mi mal ozvať.

Niečo pred vyše rokom ma naozaj navštívil a snažil sa presvedčiť, aby som to skúsil aj pri novozámockom futbale.

Túto vážnu ponuku som potom zvažoval niečo vyše mesiaca a po rozhovoroch s mojimi kolegami vo vedení hokejového HC Mikron som ponuku nakoniec akceptoval.

Bolo to už po zostupe FKM z tretej ligy a poviem úprimne, bez mojich spolupracovníkov by som do toho nešiel.