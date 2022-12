Výber šéfredaktora: Koľko znesie Slafkovský a pustiť Rusov do Paríža?

Vojna na východ od slovenských hraníc trvá už takmer desať mesiacov. Obyvatelia Ukrajiny trpia od zimy, smädu, hladu a strachu, či ich nezasiahne ruská raketa. A ruskí športovci zatiaľ trpia v medzinárodnej izolácii, nemôžu voľne cestovať a súťažiť so zvyškom sveta. Niekomu by ich možno aj prišlo ľúto.

Napríklad ľuďom z vedenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorí hľadajú spôsob, či a ako by sa mohli ruskí a bieloruskí športovci predstaviť na OH 2024 v Paríži. To by však mohlo vyvolať reťazovú reakciu.

Naposledy sa o tom presvedčili organizátori Svetového pohára v hokeji. Gary Bettman a spol. vo svojom biznis pláne na 100 % počíta aj s účasťou ruských hokejistov, ale to sa stretlo s jednoznačne odmietavou reakciou Švédov, Fínov i Čechov.

Takže dilemu - či s Rusmi, ale bez Európanov - vyriešila NHL po svojom. Turnaj odložila. Asi verí v zázrak (podobne ako niektorí lídri MOV).

