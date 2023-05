Volejbalistky využijú Zlatú Európsku ligu ako prípravu na ME, tréner dá opäť šancu mladým

Na mužskej lavičke čaká ostrá premiéra na kormidelníka Stevena Vanmedegaela, ktorý sa už teraz sústredí na budúcoročnú kvalifikáciu ME.

ZEL slúžila Slovenkám ako príprava aj vlani, vtedy ich čakala kvalifikácia ME. Mašek zvolil rovnaký postup a aj keď tím prehral všetky štyri zápasy, v kvalifikácii bol neskôr úspešný.

Po klubovej sezóne prišli niektoré hráčky unavené, niektoré veľmi odpočinuté. Museli sme to dať dokopy a teraz je už vidieť výsledok," povedal k príprave Mašek.

"Môžeme povedať, že príprava splnila účel. Opäť máme tím s úplne novými menami a museli sme zareagovať na situáciu so zraneniami.

Jeho tím sa už v sobotu predstaví na palubovke Rumunska, následne ho čakajú dva duely proti Česku (31.5. a 14.6.) a na záver privíta v Nitre Rumunky (17.6.). Presne dva mesiace pred prvým zápasom ME proti Fínsku.

"Vždy musíme mať nejakú filozofiu a cieľ. Reprezentačná sezóna je dlhá a vývin trvá trošku dlhšie, mladé hráčky potrebujú čas a keď budú dobre pracovať pod tlakom, môžu to potom zúročiť.

Sústredíme sa na základy a berieme to postupne, na úvod nás čaká náročný zápas s Českom.

"Je to akoby sme začali od začiatku, čo je dobré. Máme pred sebou veľa práce a za desať dní je náročné urobiť všetko.

Muži začnú v ZEL taktiež v sobotu na palubovke Česka, ďalšie dve stretnutia vonku ich čakajú proti Estónsku (31.5.) a Fínsku (4.6.).

To zavíta do Nitry 10. júna, o štyri dni je na programe odveta proti Estónsku a 17. júna ukončí Slovensko svoje pôsobenie proti Čechom. V prípade mužov i žien postupuje do ďalšej fázy najlepší tím zo skupiny.