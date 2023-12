Společně budeme sledovat duel v polotěžké váze, kde se proti sobě postaví Daniel „DeeDee“ Škvor (bilance 6-3) a německá legenda Martin „King Kong“ Zawada (bilance 29-18-1). Škvor v posledním utkání utáhl svou vůbec první submisi v kariéře, když na Štvanici na gilotinu porazil Nermina Hajdarpašiće a dnes stojí před svou největší význou kariéry. Zawada zatím na svou první výhru v OKTAGON MMA čeká, když nejprve prohrál s Pützem a poté i s Poppeckem. V obou případech to bylo na body.



Do klece se postaví i Karlos „Terminátor“ Vémola (bilance 36-7) a Samuel „Pirát“ Krištofič (bilance 16-6). Pro oba to bude důležitý souboj, pro Karlose je to krok k připravované odvetě s Attilou Véghem a pro Piráta by případná výhra byla tím největším úspěchem kariéry.



Hlavní předzápas bude o interim titul ve střední váze, kdy se o pás utkají Vlasto „El Chapo“ Čepo (bilance 12-2) a Polák Piotr Wawrzyniak (bilance 11-5). Čepo se měl původně utkat s Patrikem Kinclem o právoplatný titul, jenže několik málo dnů před zápasem se šampion zranil a bude nějakou dobu mimo akci. Hledala se tak náhrada a tou bude právě Wawrzyniak, šampion organizace Babilon. Ten jede na čtyřzápasové vítězné sérii, a hned třikrát vyhrál na KO, nebo TKO. Dá se tak čekat prudká bitka, ve které se nepředpokládá, že by měla trvat plných pět kol.



Hlavní zápas bude finále akce Tipsport Gamechanger ve welterové váze. O hlavní cenu 300000 Eur se utkají Srb Bojan „Prometheus“ Veličković (bilance 24-12-2) a Řek Andreas „Spartan“ Michailidis (bilance 16-6). Veličkovic na cestě do finále zdolal Iona Surdua na anakonda choke, Christian Jungwirtha na body a v semifinále zdemoloval Davida Kozmu na KO. Michailidis nejprve vybodoval Leandra Silvu, poté na arm-triangl utáhl Marcela Grabinskiho a v semifinále za 33 sekund vyřídil Louise Glismanna. Velké vinále je tady!