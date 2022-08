US Open 2022: Viktória Kužmová končí na US Open v 2. kole

Viktória Kužmová sympaticky vzdorovala aspoň v prvom sete a dokonca v ňom vyhrávala 4:1, ale od tej chvíle dokázala uhrať do konca zápasu iba dva gemy. Shelby Rogersová sa postupne zlepšovala, prvý set otočila a v druhom sete to už bola jasná záležitosť v podaní americkej favoritky. Kužmová sa nemá za čo hanbiť, pretože na US Open prešla trojkolovou kvalifikáciou a prekvapila už samotným postupom do druhého kola. Tento výsledok by ju mohol pozitívne nakopnúť, aby sa pokúsila hrať pravidelne v hlavnej súťaži na grandslamoch. Rogersovú v treťom kole čaká jedna z favoritiek na celkový triumf a piata hráčka sveta Ons Jabeurová z Tuniska. To je odo mňe z tohto zápasu všetko, ďakujem za pozornosť a nezabudnite sledovať aj zápas Anny Karolíny Schmiedlovej, ktorá je už poslednou slovenskou nádejou vo dvojhre na US Open!