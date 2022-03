Penalta? Krajské derby prinieslo skvelý futbal i sporný moment

„Ku kontaktu evidentne došlo. Bolo to na hranici, preto sa Nitrania nemajú na čo hnevať. Výsledok je spravodlivým vyjadrením zápasu, pretože v celom priebehu sme boli lepším mužstvom,“ pre Sportnet uviedol tréner Šale Andrej Štellár.

Hernú prevahu mali v zápase domáci, no o svojej výhre 3:2 rozhodli až v nadstavenom čase. Zo sporného pokutového kopu sa presadil Lukáš Hlavatovič.

Hráči Nitry po verdikte hlavného rozhodcu Miloša Gašparoviča, ktorý inak podal bezchybný výkon, protestovali. Tréner Nitry však krotil emócie.

„Nechcem kritizovať rozhodcov, bol to korektný zápas. Záver bol pre nás poučný. Bolo pripravené striedanie, mali sme rozkúskovať hru. Veľmi sme chceli hrať, futbalovo sa zblázniť,“ pre MY noviny komentoval tréner FC Nitra Miloš Foltán.

Šaľu trápila finálna fáza

Šaľa mala v zápase cez dvadsať príležitostí, strelila však „iba“ tri góly. Presadili sa Tomáš Hučko, Matúš Kochan a spomínaný Lukáš Hlavatovič.

„Od začiatku sme plnili to, s čím sme nastúpili. Podarilo sa nám dať rýchly gól, no súper hneď z prvej akcie na našej polovici vyrovnal. To isté sa konalo aj po zmene strán.

Dali sme druhý gól, boli sme v obrovskom tlaku, no finálna fáza nás zradila. Nepremieňali sme šance a znova z ojedinelej šance Nitra vyrovnala. V závere sme po veľkej prevahe strhli výhru na svoju stranu,“ priebeh zápasu hodnotil Štellár.