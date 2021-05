Sagan získal na Gire cyklámenový dres, má blízko k rekordu

BRATISLAVA. Športový svet sa pomaly vracia do normálu. Väčšina súťaží sa bez problémov odohrala, na štadiónoch je čoraz viac fanúšikov a Peter Sagan opäť ovládol bodovaciu súťaž na pretekoch Grand Tour.

Dva dni od rekordu

Je držiteľom viacerých rekordov, no jeden z nich bude už o pár dní v ohrození. A nemôže ho prekonať nikto iný ako trojnásobný svetový šampión zo Slovenska.

Aktuálne je jediným cyklistom, ktorý za posledných 7 rokov vyhral aspoň jednu etapu na Grand Tour. Je to konzistencia, ktorú mu môžu súperi závidieť.

Žilinskému rodákovi hralo do karát aj to, že Deceunick Quick-Step prišiel na Giro vyložene s ambíciami na celkové poradie, a teda bez šprintéra. Chýbal aj minuloročný víťaz Arnaud Démare z tímu Groupama - FDJ.

Ewan chce v jednom roku vyhrať etapu na každej z troch Grand Tour, Merlier pri svojom debute túžil po výhre v etape a domáci Giacomo Nizzolo chcel prelomiť sériu druhých miest. To sa mu na 13. pokus podarilo.

V nej sa udeľovalo v cieli 50 bodov, obsadil solídne tretie miesto a udržal si lídersku pozíciu. Vo zvyšných ôsmich, prevažne horských etapách, tak nemusel útočiť a naskakovať si do únikov. Stačilo strážiť si svojich hlavných súperov.

Z pohľadu zisku cenného dresu boli pre slovenského cyklistu kľúčové dve etapy. V desiatej sa dostal do vedenia a zvládol aj dôležitú trinástu etapu.

V roku 2020 sa Sagan na Tour de France presvedčil, že nie je ľahké dostať sa do úniku bez toho, aby na zadnom kolese mal súpera, ktorého chce zdolať. A tak ako to Sam Bennett zvládol na Tour, tak to Slovák zvládol na Gire.