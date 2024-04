VIDEO: Krásny brankársky zákrok na dedine. Ten chlapec má dar, tvrdí o ňom starosta

„Ten chlapec má dar. Nebola to jeho prvá chytená penalta. Na svoj vek je to vynikajúci gólman,“ talentovaného brankára chváli starosta Čirča a člen výboru TJ Družstevník Michal Didik.

Gólman Čirča čakal od strelca zakončenie po svojej pravej ruky. Rýchlo sa však zdvihol a reagoval.

„Nepovedal by som, že skúsi Panenku. Keď kopol, ja som bol pomaly na zemi, takže to bolo náročné.

Nechcel som to však vzdať. Skúsil som reagovať na dorážku, znížiť uhol a podarilo sa,“ moment zápasu opísal Jakub Gernát, ktorý má len devätnásť rokov, a tak uvažuje o vyššej súťaži.

„V Čirči sme dobrá partia, mám to tu rád. Ak by však bol záujem, nad ponukou by som uvažoval. Pretože človek vo vyššej lige nachytá viac skúseností. Veď uvidíme…,“ prezradil.