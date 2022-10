VIDEO: Zo siedmej do štvrtej ligy. Mladík rozhodol fantastickým gólom, teraz má sen

„Sám neviem, ako sa mi to podarilo. Posunul som si loptu a skvele mi sadla,“ tešil sa devätnásťročný futbalista ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne Peter Vavruš.

Vavruš: Prežívam eufóriu

Bol to jeho životný gól, najkrajší v kariére. „Prežívam veľkú eufória. Hneď po góle to bol krásny pocit, nevedel som, čo od radosti robiť. Len so vyzliekol dres a utekal,“ dodal.