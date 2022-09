Snažím sa tvoriť umenie, tvrdí Giannis. Dončič na neho vsádza

BRATISLAVA. Giannis Antetokounmpo nastrieľal v utorkovom zápase ME v basketbale 2022 Ukrajine až 41 bodov. Vstúpil tak medzi legendy európskeho basketbalu. Bol to jedenásty najlepší bodový výkon hráča v jednom zápase na turnaji.

Chcem tým povedať, že každý zápas je iný. Zakaždým, keď vkročím do hry, je to pre mňa nová skúsenosť, na ktorú si pamätám, ale poviem to takto:

Svoj skvelý pocit z hry ale odôvodniť nevie.

„Neviem, či je to preto, že sme už dlho spoločne nehrali od roku 2019. Neviem, či je to trénerom Itoudisom a spôsobom, akým ma motivuje, alebo len to, že hrám na palubovke so svojimi spoluhráčmi, ale to je všetko,” dodal Giannis.

Grécka superhviezda si po zápase s Ukrajinou spomenula na pôsobenie v reprezentácii počas MS v basketbale 2014.

V šesťčlennej skupine obsadili prvú priečku pred Chorvátskom či Argentínou. Následne ale vypadli už v prvom kole vyraďovacej fázy, keď v zápase so Srbskom, ktoré nakoniec získalo striebro, prehrali o 18 bodov.