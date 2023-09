VIDEO: Fantastický gól z tretej ligy. Jeho autor chce prestúpiť vyššie

Exekúciu priamych kopov trénuje. Snažil sa, aby lopta brankárovi zaplávala. Bol to pre neho ťažký kop.

„Niektorí chalani krútili hlavou, že ako sa mi to podarilo. Niektorí sú však zvyknutí, lebo dávam také góly aj na tréningoch. Som rád, že to tam padlo. Bol to dôležitý gól do šatne, preto sme sa tešili. Pomohol nám,“ uviedol Hučko.

VIDEO: Gól Thomasa Hučka v zápase Šaľa - Podkonice