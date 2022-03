Tri červené, penalty a pästný súboj. Na východe sa hral divoký zápas

„Oni hrajú o postup, my o záchranu. Každý potrebuje vyhrávať, a tak to na ihrisku vyzeralo,“ uviedol predseda ŠK Slávia Lackovce Michal Škumanič.

„Jedna bola určite, no o ďalších dvoch sa dá polemizovať. Či to boli priestupky a či vôbec boli v šestnástke. Je smutné, keď vás už do polčasu odpíšu. U nás by sa to hosťom nemohlo stať,“ posťažoval si Škumanič, podľa ktorého kapitán Lackoviec a strelec pamätného gólu proti Juventusu Turín uvažuje nad koncom kariéry

„Ruslan Ljubarskij je skvelý futbalista a hlavne človek. Po takýchto verdiktoch však nemá chuť hrať ďalej.“

Zámutov chce postúpiť, Lackovce nevypadnúť

Skóre na 3:0 pečatil v 63. minúte Kristián Babinský a po tomto momente sa duel už len dohrával.

Zámutov má po víkendovej výhre na čele piatej ligy trojbodový náskok. Na postup však nemyslí.