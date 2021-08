Slovensko najprv hľadal na Google mapách. Teraz ho bude reprezentovať

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia získala cennú posilu zo zahraničia. Rodák z Argentíny Vernon De Marco Morlacchi dostal štvrťroka po zisku slovenského občianstva pozvánku od trénera Štefana Tarkoviča.

Dvadsaťosemročný obranca Slovana Bratislava sa stal oficiálne občanom Slovenskej republiky krátko pred ME vo futbale (EURO 2020 / 2021), no do nominácie sa už na posledný chvíľu nezmestil.

Tréner Tarkovič po ňom siahol hneď pri najbližšej príležitosti, pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi MS 2022 a po zranení skúseného Tomáša Hubočana.