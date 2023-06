Vémola chváli Langera: Toto je frajer, ktorý si zápas so mnou naozaj zaslúži

„Dopadlo to tak, ako som hovoril, že ak ustojí prvé dve kolá tvrdý Poppeckov nátlak, tak ho nakoniec vyboduje. Myslel som si, že to takto skončí.

Klobúk dole, ako sa Langer vypracoval. Ja som mu to prial, fandil som mu. A teším sa na česko-slovenský duel, kedy sa bude môcť pobiť o plnohodnotný titul.

Vyzerá to tak, že pred duelom s takmer dvojmetrovým Košičanom Vémola ani neplánuje začať s nejakou formou trashtalku, ako je uňho zvykom.

Verím tomu, že zápas bude na Slovensku, v Bratislave, takže sa na to teším. Predtým ma ale ešte čaká Štvanica, takže všetko poporiadku, tak ako to má byť,“ uviedol Vémola pre CNN Prima News.

„Myslím, že Langer plno ľudí prekvapil a je dôkazom toho, že keď sa človek nevzdáva, tak to môže dotiahnuť aj k dočasnému titulu. Má za sebou pritom v kariére niekoľko zbytočných prehier. Všetka česť a všetok rešpekt. Toto je frajer, ktorý si zápas so mnou naozaj zaslúži.

Bolo pred ním veľa ľudí, ktorí veľkými rečami ten zápas dostali, ale v žiadnom prípade si ho nezaslúžili, a podľa toho tiež dopadli.

Ale on sa k nemu prepracoval sériou výhier. Porazil niekoľko skvelých súperov. Napríklad Xaviera, ktorý teraz na turnaji vyhral. Takže si myslím, že titulová výzva je úplne oprávnená.

Budem sa musieť pripraviť, nebude to jednoduchý súper. A som rád, že vyhral práve on a bude to veľké česko-slovenské stretnutie,“ dodal Vémola.

Termín duelu medzi Langerom a Vémolom ešte nie je známy. Predpokladá sa však, že by sa mohol uskutočniť v októbri v Bratislave.