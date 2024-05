Végh je otvorený dopingovým testom. V tomto smere mám čisté svedomie, tvrdí

„Zmenil som sa, ale ľudia samozrejme hovoria, že som nasypaný, nasteroidovaný…. Nech sa nasypú a vyzerajú takto. To, čo som urobil so svojím telom, je len tvrdá práca, strava, mentálne nastavenie a to je celé.

Végh je síce otvorený dopingovým testom, ktoré sa na česko-slovenskej MMA scéne nerobia, zároveň však šokuje odhadom, aké množstvo bojovníkov by mohlo byť na dopingu.

„Možno až 90 percent bojovníkov v Oktagone by nimi (testami) neprešlo. Ale je to len na organizácii. Ak by to urobili, bolo by to super a bolo by to férové. Dovtedy môžeme len odhadovať, kto je a kto nie je nasypaný,“ povedal na rovinu.