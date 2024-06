Čo stálo za Véghovou prehrou? Tréner hovorí o hlave i ľuďoch v jeho rohu

Tréner hovorí o viacerých chybách, ktoré sa podpísali na výsledku zápasu.

"Mohlo sa zdať, že nemá natrénované, ja ale viem, že pripravený bol priam skvele. Keď však odíde hlava, odíde aj telo a Attilovi tá hlava bohužiaľ odišla. A to na základe x chýb, ktoré sa stali.

Pri klietke mal napríklad ľudí, ktorí tam nemali čo robiť. Sú to špecialisti na mentálnu stránku, ale mali zostať v šatni. Pri klietke mali byť len tí, čo s ním odmakali prípravu.

Je to chyba jeho aj moja, že sme si to neuvedomili, že som to včas nezastavil. Mám toho ale fakt veľa a toto mi uniklo. Niekedy sa jednoducho nedá všetko dotiahnuť až k dokonalosti. Možno to tak osud chcel,“ poznamenal Véghov kouč.