Mladý ruský hokejista po kolapse zomrel, nedávno hral na Slovensku

Minulý týždeň počas zápasu na majstrovstvách Moskvy Dynamom a CSKA sa mladý obranca vrátil z ľadu na striedačku, kde upadol do bezvedomia.

V sobotu však klub vydal smutnú správu. „Šesť dní lekári bojovali o mladého hráča Dynama. Dnes Valentin zomrel... Hokejový klub Dynamo Moskva vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom hráča. Je to veľká tragédia pre celé hokejové Dynamo."

Rodionov odohral v aktuálnom ročníku juniorskej ligy MHL desať zápasov a bol aj členom ruskej reprezentácie do 17 rokov, ktorá v októbri odohrala sériu zápasov v Česku a na Slovensku. V Piešťanoch zdolali mladí Rusi slovenskú osemnástku 4:1 a 9:0.

Všetky zápasy KHL, VHL a MHL sa v nedeľu začnú minútou ticha na pamiatku mladého hokejistu.

V marci tohto roka došlo k tragickej udalosti v zápase MHL medzi Lokomotivom Jaroslavľ a Dynamom Petrohrad. Nahodený puk zasiahol 19-ročného Timura Fajzutdinova do oblasti spánku a na ľade upadol do bezvedomia.

Záchranári ho okamžite odviezli na nosidlách do sanitky a následne do nemocnice, kde však podľahol zraneniam. Vyšetrenia odhalili, že kapitán juniorov Dynama utrpel okrem iného zlomeninu spánkovej kosti a krvácanie do mozgu.