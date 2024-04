Ceny ubytovania v Ostrave vyleteli. Je to dramatické zvýšenie, vraví manažér hotela

Pre slovenských fanúšikov to bol výnimočný zážitok. Hoci sa šampionát konal v Čechách, pre fanúšikov to boli prakticky domáce majstrovstvá a Ostravu na pár dní premenili na slovenské mesto.

Ostrava je približne 60 km od hraníc so Slovenskom a na šampionát do Ostravy cestovali Slováci v tisíckach.

Pri MS 2015 navštívilo zápasy v Ostrave o niečo menej slovenských fanúšikov a častejšie cestovali na zápasy na otočku. Ráno do Ostravy pricestovali a po zápase cestovali domov.

Za apartmán v centre zaplatíte aj sedemnásobok

Ako to bude na majstrovstvách sveta v hokeji v Ostrave tento rok?

Ostrava nie je turistická destinácia. No konajú sa tu veľké podujatia ako festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, atletický míting Zlatá tretra a v minulosti sa tu hrala aj skupina majstrovstiev sveta v basketbale žien.

Mesto má obmedzené ubytovacie kapacity, no cenovo je relatívne dostupné.

Bežne tu zoženiete ubytovanie pre 2 osoby na noc od 40 do 100 eur. Aj veľký a pohodlný apartmán v centre Ostravy by vás na najbližší víkend vyšiel 4800 korún (190 eur).