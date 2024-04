Vůjtek sa teší na vnukov debut v reprezentácii. Prezradil, v čom sa musí zlepšiť

Priznal, že ho pozvánka do seniorskej reprezentácie prekvapila, no je šťastný, že má šancu pokračovať vo výnimočnej rodinnej tradícii.

"On je prerobený útočník, zhruba do ôsmej triedy hral v útoku. Má dobrú rozohrávku, videnie a solídnu strelu. Stále mu trochu chýba odhad v obrannej činnosti - kedy vyraziť a kedy cúvnuť. To sa ešte učí," vraví.

Debut svojho vnuka bude sledovať v televízii, no pokiaľ by si ho trénersky štáb ponechal aj do zrazu v Trenčíne, zmenil by názor. Koncom apríla totiž Slovákov čaká dvojzápas proti Česku.

"Určite by som sa išiel pozrieť. Hrať proti Česku by som ho rád videl, ale to je ešte ďaleko," povedal kouč, ktorý Slovensko viedol do MS 2015.